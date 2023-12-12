МВФ прогнозує прискорення економічного зростання та зниження інфляції в Україні

Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії в Україну. Це сприяло перегляду прогнозів МВФ економічного зростання у бік підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВФ .

"Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами", - йдеться у заяві.

У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році було переглянуто до 4,5%. Очікується, що у 2024 році зростання дещо знизиться до 3-4% у міру продовження війни. Однак перспективи, як і раніше, схильні до значних ризиків, пов'язаних з виключно високою невизначеністю, викликаною війною, потенційними прорахунками в політиці, а також затримками або браком зовнішнього фінансування.

Заява глави МВФ

Як зазначила глава МВФ Крістіна Георгієва, вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати.

"Тим не менш, економіка України виявилася стійкою в міру настання відновлення, а макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці", - сказала вона.

За її словами, незважаючи на те, що відновлення економіки, як очікується, продовжиться, перспективи пов'язані зі значними ризиками, зумовленими переважно виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною. Також дуже важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах тривало на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало темпи реформ.

"Оскільки війна затягується, вона продовжує виснажувати державні фінанси України. Своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключем до задоволення фінансових потреб України та збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - додала глава МВФ.

Георгієва також наголосила, що необхідні рішучі політичні дії для забезпечення бюджетної та боргової стійкості. Мобілізація доходів є найважливішим елементом, що допомагає задовольнити фінансові потреби та підтримати реконструкцію та соціальні витрати.

"Бюджетні пріоритети включають запуск Національної стратегії доходів, уникнення заходів, які підривають податкову базу, а також просування реформ для подальшого зміцнення основ підготовки середньострокового бюджету, довіри до бюджету, фінансових ризиків і прозорості, а також управління державними інвестиціями", - сказала вона. .

Глава МВФ також заявила, що в рамках стратегії Національного банку України, "нещодавній успішний перехід до режиму керованого обмінного курсу є важливим кроком на шляху до нормалізації основ грошово-кредитної та валютної політики, поряд із поступовим пом'якшенням надзвичайних валютних заходів".

"Свідчення стійкої дефляції та стабільності на готівковому валютному ринку, що продовжуються, можуть сприяти подальшому пом'якшенню грошово-кредитної політики. Хоча фінансовий сектор є стабільним і працездатним, потрібна підвищена пильність, і слід продовжувати зусилля щодо посилення банківської діагностики, нагляду, управління та планування на випадок непередбачених обставин", - наголосила глава МВФ.

Прогнози МВФ

Згідно з прогнозом МВФ, економіка України зросте на 4,5% у 2023 році після падіння на 29,1% у 2022 році. У 2024 році зростання становитиме 3-4%.

МВФ прогнозує, що інфляція сповільниться у грудні 2023 року до 6,0% після 26,6% у 2022 році. 2024 року інфляція прискориться до 9,5%.