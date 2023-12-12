Украина в Меморандуме с МВФ допустила реформу единого налога: когда это может произойти

"Национальная стратегия доходов останется основой нашей налоговой политики и реформ администрирования, что позволит увеличить налоговые поступления примерно на 3,0-4,0 процента ВВП в течение периода действия программы", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, власти Украины концентрируются на ряде налоговых категорий, реформы которых помогут расширить налоговую базу, начиная с налогообложения труда/подоходного налога с населения, налога на прибыль корпораций и акцизов.

"Мы по-прежнему находимся на пути к принятию Национальной стратегии доходов к концу 2023 года (структурный маяк, конец декабря 2023 года)", - отмечается в меморандуме.

Национальная стратегия доходов будет включать:

меры по усилению государственной налоговой и таможенной службы;

пересмотренный упрощенный налоговый режим для решения проблемы эрозии налогов на рабочую силу путем перевода правовой основы трудовых отношений в гражданское право;

приведение НДС и акцизных сборов в соответствие с законодательством ЕС;

шаги по повышению корпоративного подоходного налога;

усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков, связанных с добросовестностью;

налоговые реформы, которые уравновешивают необходимость обеспечения адекватной доходной базы с жизненно важными задачами поддержки вступления в ЕС, экологическими реформами, и послевоенное восстановление, включая столь необходимые инвестиции и промышленное развитие.

"Кроме того, Национальная стратегия доходов будет включать цели по мобилизации доходов с конкретным увеличением доходов от реформ основных налоговых категорий. Она также будет охватывать среднесрочные/послевоенные налоговые реформы (например, единый налоговый режим), а также риски и непредвиденные обстоятельства", - говорится в меморандуме.

Правительство также подготовит оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета, чтобы иметь единый подход к реформе (структурный маяк, конец июля 2024 года).

Меморандум с МВФ

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум необходим для пересмотра Программы с МВФ и выделения Украине очередного транша кредита на 900 млн долларов. Совет директоров МВФ одобрил это решение 11 декабря.

На едином налоге в Украине работает около 2 млн физических лиц-предпринимателей. Ставка составляет от 3 до 5%.