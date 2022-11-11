Украина почти полностью контролирует Херсон, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак в комментарии BBC заявил, что Украина "почти полностью контролирует" Херсон.

При этом заместитель министра обороны Анна Маляр попросила украинцев еще подождать официальных сообщений властей.

"Помните, что официально подтверждать и официально заявлять о событиях на фронте могут верховный главнокомандующий (президент), Минобороны и Генштаб. Просим дождаться официальной информации и официального подтверждения", - написала она.

Маляр также попросила журналистов дождаться разрешения командующего на работу на освобожденных территориях на Херсонском направлении.

"Просьба не опережать военных - это опасно для жизни!" - добавила она.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский также написал, что сегодня в Херсон вернулся украинский флаг.

"Херсон несломленный! Сегодня свободные люди снова смогли выйти на площадь Свободы с флагами Украины, как это было тогда, когда враг захватил город. Эти люди прошли через страхи оккупации и террора, но сохранили Украину в сердце!", - написал он.

Советник руководителя Офиса президента также вспомнил фразу первого райхсканцлера Немецкой империи Отто фон Бисмарка: "Русские долго запрягают, но быстро едут".

"В некоторых исторических изречениях лишь со временем проявляется правильный смысл. Понадобилось почти 200 лет, чтобы все поняли: все это время в этой фразе содержалась дикая ошибка переводчика. Потому что "идут" россияне, конечно, о-очень быстро. Но туда, откуда пришли. Куда именно? Продолжить может каждый сам…" - написал он.

Напомним, что украинские защитники уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Украинская разведка призывает оккупантов, которых российское командование оставило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.

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