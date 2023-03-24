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Україна матиме пряме вантажне сполучення з Молдовою, уряд ухвалив рішення

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд сьогодні ухвалить рішення щодо зміни до міжурядової угоди з Молдовою. Україна матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Також сьогодні ухвалюємо рішення для покращення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені", - заявив Шмигаль.

Як відзначив прем'єр-міністр, відповідне рішення допоможе використати увесь потенціал дунайських портів. Порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 раза, однак уряд працюватиме над їх подальшим розширенням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, уряд нещодавно розробив пілотний проект про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій.

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