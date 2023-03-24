Україна матиме пряме вантажне сполучення з Молдовою, уряд ухвалив рішення

Уряд сьогодні ухвалить рішення щодо зміни до міжурядової угоди з Молдовою. Україна матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Також сьогодні ухвалюємо рішення для покращення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені", - заявив Шмигаль. Як відзначив прем'єр-міністр, відповідне рішення допоможе використати увесь потенціал дунайських портів. Порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 раза, однак уряд працюватиме над їх подальшим розширенням.