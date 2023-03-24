RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет иметь прямое грузовое сообщение с Рени через Молдову, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство сегодня примет решение об изменениях в межправительственное соглашение с Молдовой. Украина будет иметь прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через территорию Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Также сегодня принимаем решение для улучшения логистики с нашими странами-партнерами. Это изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы. Теперь будем иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени", - заявил Шмигаль.

Как отметил премьер-министр, соответствующее решение поможет использовать весь потенциал дунайских портов. Порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, однако правительство будет работать над их дальнейшим расширением.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство недавно разработало пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Добавим, что Украина и Молдова также подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте к портам на Дунае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова