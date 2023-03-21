Кабмін розробив пілотний проект щодо фінансування соцзакладів, - Шмигаль

Кабінет міністрів розробив пілотний проект про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Кабінеті міністрів.

"У межах реформи соціального сектору також маємо сьогодні на порядку денному пілотний проект про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз в Україні на медичні заклади виділяється не фіксована сума, а йдуть виплати за кількість послуг, які були надані пацієнтам. У межах пілотного уряд планує запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики.

"Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати й розвивати", - додав прем'єр.