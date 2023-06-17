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Україна – Мальта: де дивитися перший домашній матч у відборі до Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" набрали 3 очки проти македонців (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

У четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року національна команда України зустрінеться зі збірною Мальти.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Мальта відбудеться 19 червня в словацькій Трнаві. Поєдинок прийме Стадіону Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" без трансляції на онлайн-платформах. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Перед матчем України проти Мальти в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного" та на платформі "Суспільне Спорт" запланована аналітична студія. Старт прямого ефіру – о 18:15. Передматчева ж студія на MEGOGO розпочнеться за годину до матчу.

Трансляція програми й зустрічі "синьо-жовтих" і "лицарів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна". Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Роман Бебех.

Саме в протистоянні з Мальтою збірна України зазнала найганебнішої поразки в історії. У червні 2017 року "синьо-жовті" мінімально програли острів'янам у контрольному поєдинку. Згодом ФІФА визнала матч неофіційним через перевищення ліміту замін.

Нагадаємо, напередодні збірна України переграла Північну Македонію з трьома голами після перерви.

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