Ганьба на роки: Мальта влаштувала збірній України чорний день, який став неофіційним

Шляхи національної команди України та збірної Мальти до кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 перетиналися лише одного разу. Той поєдинок завершився мінімальною перемогою острів'ян.

На 19 червня призначений матч 4-го туру відбору до Євро-2024 між збірними України та Мальти. У такі ж літні дні шість років тому команди вже зустрічалися, а підсумковий рахунок поєдинку неабияк шокував українських уболівальників.

У вересні 2016 року "синьо-жовті" розпочали кваліфікацію до ЧС-2018 під керівництвом нового тренера – легендарного футболіста Андрія Шевченка. На брак досвіду вирішили не зважати. Після фіаско на чемпіонаті Європи-2016 змін вимагали всі навколо. Тим більше, зіркового Шеву підсилили італійськими помічниками.

Однак, стартувала збірна у відборі на Мундіаль важко. Розпочали підопічні Шевченка з двох нічиїх (Ісландія, Туреччина), далі здолали Косово та Фінляндію, а навесні поступилися хорватам. Перед важливим поєдинком проти Суомі 11 червня "синьо-жовті" організували спаринг із Мальтою.

Дебют зустрічі став холодним душем для збірної України. Після кількох змарнованих напівнагод команда Шевченка пропустила зі стандарту на 14-й хвилині. Мальтійці класно розіграли кутовий, пішов навіс на дальню стійку, де оборонець Мускат головою вгатив м'яч у сітку.

Здавалося, що цю помилку "синьо-жовті" швидко виправлять. Тим більше, на полі перебували далеко не резервісти – Ярмоленко, Маліновський, Коваленко, Селезньов. Та час ішов, а цифри на табло не змінювалися. У перерві шокований Шевченко пішов ва-банк, провівши 10 (!) замін.

На смарагдовий газон арени в австрійському Граці вийшли не менш відомі Коноплянка, Циганков, Бєсєдін та інші. Та бодай зрівняти рахунок у контрольному поєдинку не вдалося і їм. Тим не менше, хід Шевченка частково врятував репутацію збірної України.

Як виявилося, тренери обох команд мали право на 6 замін кожен. Утім, вони домовилися (правила таку угоду передбачають), що використають більше виконавців. Та автоматично з цією домовленістю матч втратив статус офіційного. Мальта втратила нагоду отримати очки в рейтинг ФІФА, а ганьба "синьо-жовтих" стала, користуючись економічною термінологією, "сірою".

"Багато скептиків говорили, що Мальта – це слабка команда. Але це команда, яка вміє захищатися. Ми створювали моменти, але не реалізували, хоч спробували дати всім зіграти. Для нас це вийшла інформативна гра, футболісти були під навантаженням", – спробував виправдатися після зустрічі Шевченко.

"Дзвіночок" дійшов не до всіх. Так, Фінляндію українці за кілька днів обіграли вдруге з голами Коноплянки та Бєсєдіна. Але поразки від Ісландії та Хорватії восени 2017-го поховали мрії цілого покоління збірників про Мундіаль. У відборі на Євро-2020 кістяк команди буде вже іншим...

Контрольний поєдинок, 06.06.2017

Україна – Мальта – 0:1

Гол: Мускат, 14

Склад збірної України (1-й тайм): Пятов – Морозюк, Кучер, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Сидорчук, Коваленко – Селезньов

2-й тайм: Пятов – Бутко, Ордець, Кривцов, Соболь – Циганков, Малишев, Шахов, Шепелєв, Коноплянка – Бєсєдін