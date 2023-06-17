Україна – Мальта: прогноз на матч відбору до Євро-2024

Національна команда України в четвертому турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Мальти на словацькій землі.

Матч Україна – Мальта відбудеться 19 червня в місті Трнава. Поєдинок прийме Стадіону Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Фахівці австрійської контори Bwin визначили "синьо-жовтих" однозначними фаворитами протистояння. На перемогу підопічних Сергія Реброва можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,13. Тим часом імовірний успіх острів'ян оцінили балом 19,00. Нічия значно вірогідніша з кефом 9,75.

Із вірою у результативний матч можна закластися на впевнену перемогу збірної України з рахунком 4:0. На такий підсумок заклали доволі перспективний коефіцієнтом 8,50. Смілива ж ставка на нульову нічию збільшить виграш у 23 рази.

Натомість українці з Favbet ще менше вірять у шанси "лицарів". Якщо кеф на перемогу команди Реброва майже ідентичний – 1,17, то потенційна звитяга збірної Мальти оцінена балом 23,00. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 9,30.

Персональні фанати Віталія Миколенка розглянуть варіант зі ставкою на гол упродовж зустрічі. Кеф на забитий оборонцем м'яч – 6,00. Трохи менше можна заробити, якщо повірити в гольові подвиги Тараса Степаненка з коефіцієнтом 5,00.

Саме в протистоянні з Мальтою збірна України зазнала найганебнішої поразки в історії. У червні 2017 року "синьо-жовті" мінімально програли острів'янам у контрольному поєдинку. Згодом ФІФА визнала матч неофіційним через перевищення ліміту замін.