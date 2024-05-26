UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому, - американський генерал

Фото: генерал США вважає, що Україна мала отримати F-16 два роки тому (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девіда Дептулу в інтерв'ю АрміяInform.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", - сказав він.

Американський генерал вважає, що F-16 посилять Повітряні сили ЗСУ, але їх кількість має значення. За словами Дептули, чим більше  літаків F-16 і кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.

"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних сил", - заявив генерал США.

 

F-16 для української армії

Партнери минулого року створили авіаційну коаліцію для України, у рамках якої домовилися передати ЗСУ сучасні винищувачі. Україна отримає американські літаки F-16.

Передача F-16 буде поступовою, спочатку ЗСУ отримають кілька одиниць. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно понад 100 сучасних літаків до наявних, щоб встановити паритет у повітрі.

Нещодавно стало відомо, що перша група українських пілотів закінчила навчання в Аризоні на літаках F-16. Пілоти поки не будуть повертатися в Україну, а поїдуть в Європу для продовження навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАвіація УкраїниF-16Повітряні сили України