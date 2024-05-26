Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад, - американский генерал

"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас", - сказал он.

Американский генерал считает, что F-16 усилят Воздушные силы ВСУ, но их количество имеет значение. По словам Дептулы, чем больше самолетов F-16 и лучше версии Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем.

"Страны-партнеры должны увеличить количество предоставляемых Украине истребителей F-16; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления способностей Воздушных сил", - заявил генерал США.