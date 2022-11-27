Україна має запаси ядерного палива на два роки роботи, - Енергоатом

В Україні достатньо запасів ядерного палива. Їх, як очікується, вистачить на два роки роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі марафону "Єдині новини".
За словами очільника "Енергоатома", Україна не тільки має достатньо запасів ядерного палива, а ще й планує запустити власне виробництво.
"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", - підкреслив Котін.
Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси.
"Наразі "Енергоатом" планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse", - сказав очільник "Енергоатому".
Сьогодні, 27 листопада, РБК-Україна повідомило, що росіяни можуть готуватися залишити Запорізьку АЕС.
Тим часом окупанти не допускають до робочих місць працівників Запорізької АЕС через відмову співпрацювати із загарбниками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.