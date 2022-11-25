Окупанти перешкоджають роботі співробітників Запорізької АЕС: подробиці Генштабу

Російські війська продовжують перешкоджати роботі працівників Запорізької АЕС. Фахівців не допускають до робочих місць через відмову співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремі працівники, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускаються до робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Херсонській області у населеному пункті Чаплинка росіяни шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур.

Також там окупанти шукають порожні вільні будинки для розквартування особового складу.