ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти перешкоджають роботі співробітників Запорізької АЕС: подробиці Генштабу

Новость на русском →
П'ятниця 25 листопада 2022 19:29
Окупанти перешкоджають роботі співробітників Запорізької АЕС: подробиці Генштабу Фото: окупанти перешкоджають роботі співробітників Запорізької АЕС (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують перешкоджати роботі працівників Запорізької АЕС. Фахівців не допускають до робочих місць через відмову співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремі працівники, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускаються до робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Херсонській області у населеному пункті Чаплинка росіяни шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур.

Також там окупанти шукають порожні вільні будинки для розквартування особового складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обмежують доступ представників МАГАТЕ до пошкоджених об'єктів Запорізької атомної електростанції після обстрілу, приховуючи таким чином свідчення своїх злочинів. При цьому окупанти намагаються звинуватити в обстрілі Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС окупанти Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України