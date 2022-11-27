Украина имеет запасы ядерного топлива на два года работы, - Энергоатом

По словам главы "Энергоатома", Украина не только имеет достаточно запасов ядерного топлива, но и планирует запустить собственное производство.

"Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже производим головки и хвостовики топливных кассет, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", - подчеркнул Котин.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина перестала покупать российское ядерное топливо в расчете на собственные запасы.

"В настоящее время "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse", - сказал глава "Энергоатома".