Україна має залучити партнерів до боротьби з російським піратством, - екс-міністр

"Росія займається державним піратством. Це чорноморське сомалі - держава, яка відверто шантажує знищенням мирним цивільних суден заради того, щоби досягти якихось своїх геополітичних цілей. Але ми бачимо, що цей шантаж уже не вдається", - зауважив Омелян.

За його словами, попри на неодноразові спроби шантажу зернового коридору з боку Росії, він працює, тож бажання чи небажання Росії вже мало на що впливають. Тому для України важливо отримати гарантії безпеки від Туреччини, що дало б змогу розблокувати порти.

"На цьому етапі було б достатньо, щоби Туреччина просто як держава сказала, що їй це набридло, і на супровід морським суднам у рамках коридору відправила 1-2 своїх фрегати. Я не думаю, що Росія б осмілилась атакувати турецькі бойові кораблі, бо це було б фактично прямим ударом по НАТО. А ми дійсно бачимо дуже цікаву, стрімку динаміку у відносинах Туреччини з Заходом. І я був би не проти, щоб Чорне море теж стало внутрішнім морем НАТО", - наголосив Омелян.

Він також висловив переконання, що Україні слід приділяти більше уваги цьому питанню, і активніше працювати з партнерами, в тому числі на міжнародних майданчиках.

"Я дуже сподівався, що на Лондонській мирній конференції (проходила в кінці червня, - ред.) це питання буде теж підняте. Але мені здається, що уряд, попри переможні реляції, суттєво недопрацював на цьому заході. Бо ми чули, що буде розширено спектр військових чи так званих воєнних страховок для відбудови України, але в контексті морської торгівлі я не почув жодних зрушень. Сама Україна не витягне це питання. Тут має бути складний механізм координації з нашими союзниками, перестраховки таких ризиків. Я думаю, що шанси є достатньо високі для цього, щоб це було вирішено", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.