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Україна має добиватися відкриття всіх портів, а не сподіватися на дію зернового коридору, - нардеп

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Четвер 13 липня 2023 20:50
Україна має добиватися відкриття всіх портів, а не сподіватися на дію зернового коридору, - нардеп Фото: Юлія Клименко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлію Клименко.

"Цим (відкриттям портів, - ред.) треба було займатися півтора року тому, і не сподіватися на діючий зерновий коридор. Я багато разів казала, що треба укріплювати наші Збройні сили, і займатися в міжнародному аспекті визнанням Росії на морі і піратом, і терористом. Насправді море регулюється на 90% міжнародними угодами і конвенціями, тому треба було системно займатися і треба зараз системно займатися на міжнародному рівні в правовому аспекті забороною РФ будь-що робити в Чорному морі. Нам треба з цього почати, поставити перед собою таку амбітну мету і почати добиватися", - наголосила Клименко.

За її словами, цією роботою треба займатися системно, тому що міжнародне право важке, і швидко не рухається. Для того, щоб добитися будь-яких санкцій або будь-яких заборон росії в Чорному морі, потрібні роки, тому цим треба займатися негайно. Інакше ми не зможемо розблокувати порти, а відповідно - відновити економіку України.

"Ми займаємося всім, чим завгодно, крім посилення Військово-морських сил і міжнародним аспектом заборони росії в Чорному морі, на жаль. На це питання взагалі ніхто не звертає уваги, а цим треба зайнятися і терміново щось робити, оскільки не тільки зерно, а й інші види експорту у нас, 60% нашого експорту іде через море! Ми очікуємо, що можемо повернути економіку, а як ми можемо взагалі торгувати з закордонними компаніями, якщо у нас немає можливості вивезти нашу продукцію?" - акцентувала Клименко.

Нагадаємо, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.

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зерновий коридор порт
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