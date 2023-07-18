Украина должна привлечь партнеров к борьбе с российским пиратством, - экс-министр

"Россия занимается государственным пиратством. Это черноморское сомали - государство, которое откровенно шантажирует уничтожением мирных гражданских судов ради того, чтобы достичь каких-то своих геополитических целей. Но мы видим, что этот шантаж уже не удается", - отметил Омелян.

По его словам, несмотря на неоднократные попытки шантажа зернового коридора со стороны России, он работает, так что желание или нежелание России уже мало на что влияют. Поэтому для Украины важно получить гарантии безопасности от Турции, что позволило бы разблокировать порты.

"На этом этапе было бы достаточно, чтобы Турция просто как государство сказала, что ей это надоело, и на сопровождение морским судам в рамках коридора отправила 1-2 своих фрегата. Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО. А мы действительно видим очень интересную, стремительную динамику в отношениях Турции с Западом. И я был бы не против, чтобы Черное море тоже стало внутренним морем НАТО", - подчеркнул Омелян.

Он также выразил убеждение, что Украине следует уделять больше внимания этому вопросу и активнее работать с партнерами, в том числе на международных площадках.

"Я очень надеялся, что на Лондонской мирной конференции (проходила в конце июня, - ред.) этот вопрос будет тоже поднят. Но мне кажется, что правительство, несмотря на победные реляции, существенно недоработало на этом мероприятии. Потому что мы слышали, что будет расширено спектр военных или так называемых военных страховок для восстановления Украины, но в контексте морской торговли я не услышал никаких сдвигов. Сама Украина не вытянет этот вопрос.Тут должен быть сложный механизм координации с нашими союзниками, перестраховки таких рисков.Я думаю, что шансы достаточно высоки для этого, чтобы это было решено", – резюмировал Емельян.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.