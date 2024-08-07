Україна має законне право на захист. В Єврокомісії відреагували на бої у Курській області

Коментуючи події у Курській області Російської Федерації Стано заявив, що Україна, згідно з міжнародним правом, "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

Зокрема він відзначив, що Європейський союз (ЄС) повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії, а також зусилля країни в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Бої у Курській області

Вчора, 6 серпня, влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону Силами оборони України. Також була інформація про те, що українські воїни вже зайняли низку населених пунктів у регіоні.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна за посиланням. Також ми писали про важливі для Росії об'єкти, які розташовані у Суджанському районі.