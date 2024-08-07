UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна має законне право на захист. В Єврокомісії відреагували на бої у Курській області

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має законне право захищатись, у тому ж числі "завдаючи ударів по агресору на його території".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано в коментарі "Суспільному".

Коментуючи події у Курській області Російської Федерації Стано заявив, що Україна, згідно з міжнародним правом, "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території". 

Зокрема він відзначив, що Європейський союз (ЄС) повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії, а також зусилля країни в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності. 

Бої у Курській області 

Вчора, 6 серпня, влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону Силами оборони України. Також була інформація про те, що українські воїни вже зайняли низку населених пунктів у регіоні. 

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна за посиланням. Також ми писали про важливі для Росії об'єкти, які розташовані у Суджанському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область