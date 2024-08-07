Украина имеет законное право на защиту. В Еврокомиссии отреагировали на бои в Курской области

Украина имеет законное право защищаться, в том же числе "нанося удары по агрессору на его территории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано в комментарии " Суспільному ".

Комментируя события в Курской области Российской Федерации Стано заявил, что Украина, согласно международному праву, "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

В частности он отметил, что Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает законное право Украины на защиту от российской агрессии, а также усилия страны в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Бои в Курской области

Вчера, 6 августа, власти Суджанского района Курской области заявили о "прорыве" границы Силами обороны Украины. Также была информация о том, что украинские воины уже заняли ряд населенных пунктов в регионе.

Подробнее о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина по ссылке. Также мы писали о важных для России объектах, расположенных в Суджанском районе.