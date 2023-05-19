Україна має виготовляти ядерне паливо для реакторів, щоб знищити монополію РФ, - Галущенко

Україна має почати виготовляти ядерне паливо для реакторів, щоб замінити Росію на ринку та знищити монополію "Росатому" в Європі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Галущенко відзначив ключову роль атомної галузі у проходженні складного опалювального сезону 2022/2023 та окреслив короткострокові завдання для галузі.

Так, міністр енергетики заявив, що після звільнення Запорізької АЕС від окупантів необхідно буде якнайшвидше приєднати станцію до української енергосистеми.

Також Галущенко підкреслив важливість роботи в напрямку налагодження виробництва ядерного палива.

"У нас є завдання почати виготовлення палива для реактора ВВЕР-440 і знищити монополію "Росатому" в Європі. Ми активно працюємо над запровадженням санкцій проти росіян в атомній галузі, але найшвидше санкції будуть рухатись, коли Україна зможе замістити виробництво тієї продукції, яка вироблялася тільки Росією", - сказав він.

Міністр енергетики також наголосив на потенціалі розвитку урановидобувної галузі, нагадавши про відповідні домовленості щодо співпраці між ДП "НАЕК "Енергоатом" з канадською компанією САМЕСО.

За його словами, Росія займає близько 40% ринку урану та співпрацюють з багатьма країнами, тож і в цій галузі Україна має її перевершити.

Серед довгострокових завдань галузі Галущенко виділив будівництво нових ядерних блоків, атомних станцій та малих модульних реакторів. Він зазначив, що Україна буде однією з перших держав, де ці реактори будуть працювати.

Чому важливі санкції проти "Росатому"

Російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом" заробляє великі гроші, зокрема, за рахунок продажу сирого урану, послуг з його збагачення та будівництва атомних електростанцій. При цьому більшість цих коштів використовують для фінансування війни РФ проти України.

Наразі в ЄС наразі ведеться робота над 11-м пакетом санкцій щодо Росії і частина країн відновили тиск проти ядерної промисловості держави. Проте CNN повідомило, що блок не планує вносити "Росатом" у новий санкційний пакет.

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