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Украина должна производить ядерное топливо для реакторов, чтобы уничтожить монополию РФ, - Галущенко

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Пятница 19 мая 2023 17:48
Украина должна производить ядерное топливо для реакторов, чтобы уничтожить монополию РФ, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина должна начать производить ядерное топливо для реакторов, чтобы заменить Россию на рынке и уничтожить монополию "Росатома" в Европе.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Галущенко отметил ключевую роль атомной отрасли в прохождении сложного отопительного сезона 2022/2023 и наметил краткосрочные задачи для отрасли.

Так, министр энергетики заявил, что после освобождения Запорожской АЭС от оккупантов необходимо будет как можно быстрее присоединить станцию к украинской энергосистеме.

Также Галущенко подчеркнул важность работы в направлении налаживания производства ядерного топлива.

"У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией", - сказал он.

Министр энергетики также отметил потенциал развития уранодобывающей отрасли, напомнив о соответствующих договоренностях о сотрудничестве между ГП "НАЭК "Энергоатом" с канадской компанией САМЕСО.

По его словам, Россия занимает около 40% рынка урана и сотрудничают со многими странами, поэтому и в этой области Украина должна ее превзойти.

Среди долгосрочных задач Галущенко выделил строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов. Он отметил, что Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать.

Почему важны санкции против "Росатома"

Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" зарабатывает большие деньги, в частности, за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению и строительству атомных электростанций. При этом большинство этих средств используются для финансирования войны РФ против Украины.

В настоящее время в ЕС ведется работа над 11-м пакетом санкций в отношении России и часть стран возобновили давление против ядерной промышленности государства. Однако CNN сообщило, что блок не планирует вносить "Росатом" в новый санкционный пакет.

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Росатом Минэнерго Герман Галущенко
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