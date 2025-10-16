Україна має уникати європейського сценарію надмірної регуляції, - гендиректор "Філіп Морріс"

Він зауважив, що європейська модель регулювання часто стає прикладом надмірного державного втручання у бізнес-процеси, що знижує гнучкість підприємств та інвестиційну привабливість економіки.

"Європа страждає, як нам здається, через надмірну регуляцію. Це навіть призводить до того, що з'являються такі в медіа прислів’я, як кажуть, що America innovates, China replicates and Europe regulates", - наголосив Барабаш.

На його думку, Україна має уникнути повторення цього шляху, зосередившись на створенні середовища, де бізнес і держава працюють як партнери.

"Ми бачимо, що є країни, де це працює дуже позитивно - наприклад, в Італії, де є плідна співпраця бізнесу з державою на всіх рівнях, що дає великий ефект економічного мультиплікатора та інвестицій до країни", - зазначив він.

Підприємець переконаний, що баланс між регулюванням і свободою бізнесу стане ключовим чинником відновлення економіки України після війни.

"Для України нам здається, що одна із проблем, яка є зараз, - це надмірна регуляція, яка буде заважати бізнесу і інвестиціям", - підсумував спікер.