Украина должна избегать европейского сценария чрезмерной регуляции, - гендиректор "Филип Моррис"

Он отметил, что европейская модель регулирования часто становится примером чрезмерного государственного вмешательства в бизнес-процессы, что снижает гибкость предприятий и инвестиционную привлекательность экономики.

"Европа страдает, как нам кажется, из-за чрезмерной регуляции. Это даже приводит к тому, что появляются такие в медиа пословицы, как говорят, что America innovates, China replicates and Europe regulates", - подчеркнул Барабаш.

По его мнению, Украина должна избежать повторения этого пути, сосредоточившись на создании среды, где бизнес и государство работают как партнеры.

"Мы видим, что есть страны, где это работает очень положительно - например, в Италии, где есть плодотворное сотрудничество бизнеса с государством на всех уровнях, что дает большой эффект экономического мультипликатора и инвестиций в страну", - отметил он.

Предприниматель убежден, что баланс между регулированием и свободой бизнеса станет ключевым фактором восстановления экономики Украины после войны.

"Для Украины нам кажется, что одна из проблем, которая есть сейчас, - это чрезмерная регуляция, которая будет мешать бизнесу и инвестициям", - подытожил спикер.