Тютюнова індустрія переживає найбільшу революцію за століття, - гендиректор "Філіп Морріс"

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

"Те, що відбувається глобально в тій новій галузі - це, мабуть, найбільша революція індустрії за останні 100 років", - зазначив спікер.

За його словами, наукові дослідження й технології сьогодні дозволяють створювати альтернативні нікотинові продукти, які користуються попитом серед споживачів і поступово витісняють традиційні сигарети.

"На сьогоднішній день наукові дослідження, також технології дозволяють створити продукти, які знаходять у споживачів, - люди переключаються з сигарет на альтернативні продукти", - пояснив він.

Йдеться про такі категорії, як тютюн для нагрівання, вейпи, нікотинові подушечки. Саме вони формують новий сегмент ринку, який змінює уявлення про тютюнову індустрію.

"Тобто такі зараз на сьогоднішній день індустрія тютюну - це не те, що було 50 років тому. 50 років тому - це було зрозуміло, це сигарети. На сьогоднішній день ця індустрія рухається дуже швидко, і ці альтернативні продукти люди їх вибирають, тому що вони кращі, ніж сигарети з різних причин", - додав Барабаш.

Попри це, в багатьох країнах регулятори не встигають за технологічними змінами, намагаючись стримати розвиток нових категорій замість того, щоб створити ефективні стандарти.

"Основна з проблем - це якраз те, що в багатьох країнах регулятор і держава не встигають за цими тенденціями, і те, що намагаються зробити, - вони намагаються фактично зупинити і заблокувати цей процес, оцю революцію, яка відбувається", - підкреслив спікер.

Експерт наголосив, що потреба в оновленому діалозі між державою, наукою та бізнесом стає критично важливою, оскільки питання, пов’язані зі здоров’ям і споживанням нікотину, мають бути врегульовані з урахуванням сучасних наукових підходів.