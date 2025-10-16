ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Україна має уникати європейського сценарію надмірної регуляції, - гендиректор "Філіп Морріс"

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 17:54
UA EN RU
Україна має уникати європейського сценарію надмірної регуляції, - гендиректор "Філіп Морріс" Фото: генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш (pmi.com)
Автор: Сергій Новіков

Генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш закликав державу зберегти баланс між контролем і свободою бізнесу. На його думку, надмірна регуляція може уповільнити відновлення економіки.

Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, пише РБК-Україна.

Він зауважив, що європейська модель регулювання часто стає прикладом надмірного державного втручання у бізнес-процеси, що знижує гнучкість підприємств та інвестиційну привабливість економіки.

"Європа страждає, як нам здається, через надмірну регуляцію. Це навіть призводить до того, що з'являються такі в медіа прислів’я, як кажуть, що America innovates, China replicates and Europe regulates", - наголосив Барабаш.

На його думку, Україна має уникнути повторення цього шляху, зосередившись на створенні середовища, де бізнес і держава працюють як партнери.

"Ми бачимо, що є країни, де це працює дуже позитивно - наприклад, в Італії, де є плідна співпраця бізнесу з державою на всіх рівнях, що дає великий ефект економічного мультиплікатора та інвестицій до країни", - зазначив він.

Підприємець переконаний, що баланс між регулюванням і свободою бізнесу стане ключовим чинником відновлення економіки України після війни.

"Для України нам здається, що одна із проблем, яка є зараз, - це надмірна регуляція, яка буде заважати бізнесу і інвестиціям", - підсумував спікер.

Раніше Барабаш заявляв, що глобальна тютюнова індустрія проходить масштабну трансформацію, спричинену технологічними інноваціями та зміною споживчих звичок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить