Украина должна избегать европейского сценария чрезмерной регуляции, - гендиректор "Филип Моррис"

Украина, Четверг 16 октября 2025 17:54
UA EN RU
Украина должна избегать европейского сценария чрезмерной регуляции, - гендиректор "Филип Моррис" Фото: генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш (pmi.com)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш призвал государство сохранить баланс между контролем и свободой бизнеса. По его мнению, чрезмерная регуляция может замедлить восстановление экономики.

Об этом он заявил во время Киевского международного экономического форума, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что европейская модель регулирования часто становится примером чрезмерного государственного вмешательства в бизнес-процессы, что снижает гибкость предприятий и инвестиционную привлекательность экономики.

"Европа страдает, как нам кажется, из-за чрезмерной регуляции. Это даже приводит к тому, что появляются такие в медиа пословицы, как говорят, что America innovates, China replicates and Europe regulates", - подчеркнул Барабаш.

По его мнению, Украина должна избежать повторения этого пути, сосредоточившись на создании среды, где бизнес и государство работают как партнеры.

"Мы видим, что есть страны, где это работает очень положительно - например, в Италии, где есть плодотворное сотрудничество бизнеса с государством на всех уровнях, что дает большой эффект экономического мультипликатора и инвестиций в страну", - отметил он.

Предприниматель убежден, что баланс между регулированием и свободой бизнеса станет ключевым фактором восстановления экономики Украины после войны.

"Для Украины нам кажется, что одна из проблем, которая есть сейчас, - это чрезмерная регуляция, которая будет мешать бизнесу и инвестициям", - подытожил спикер.

Ранее Барабаш заявлял, что глобальная табачная индустрия проходит масштабную трансформацию, вызванную технологическими инновациями и изменением потребительских привычек.

