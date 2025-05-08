Україна має стати членом ЄС до 2030 року: Литва виступила з важливою заявою

Вступ України до ЄС так само важливий для самої Європи, як і для України. Тому членство України до 2030 року має бути метою всіх країн Євросоюзу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
За його словами, необхідно забезпечити рівне й об'єктивне застосування принципу результативності до всіх кандидатів до ЄС, а двосторонні питання не повинні порушувати порядок денний розширення ЄС, а окремі країни ЄС мають бути обмежені у своїх можливостях необґрунтовано маніпулювати процесом розширення.
"Членство України в ЄС так само важливе для самої Європи, як і для України. Це буде найнадійнішою гарантією безпеки, яку ЄС надасть Україні, і великим геополітичним досягненням для Європи. Членство України до 2030 року має бути нашою спільною метою", - сказав він.
На думку Будріса, Україна, незважаючи на жорстоку російську агресію, виконує свою домашню роботу - впроваджує рекомендації та реформи Європейської комісії .
"Ми в ЄС також повинні виконати свою домашню роботу і мобілізувати всю необхідну політичну волю", - заявив міністр.
Очільник МЗС наголосив, що для Литви неприйнятно, що відкриття навіть першого розділу переговорів з Україною досі штучно затягується.
На думку Будріса, процес євроінтеграції України має йти швидше, і до кінця червня необхідно відкрити щонайменше три глави переговорів.
Останніми днями пролунала вже велика кількість заяв про вступ України до ЄС. Зокрема, за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, інтеграція України до ЄС буде "найсильнішою" гарантією безпеки, оскільки мир і "європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".
При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, деякі європейські лідери блокують переговори про вступ України до Євросоюзу. Вони керуються не інтересами власної країни, а хочуть догодити Росії.
Ймовірно, президент має на увазі прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Він проголосував проти такої інтеграції.
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