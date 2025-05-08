Украина должна стать членом ЕС до 2030 года: Литва выступила с важным заявлением

По его словам, необходимо обеспечить равное и объективное применение принципа результативности ко всем кандидатам в ЕС и двусторонние вопросы не должны нарушать повестку дня расширения ЕС, а отдельные страны ЕС должны быть ограничены в своих возможностях необоснованно манипулировать процессом расширения.

"Членство Украины в ЕС так же важно для самой Европы, как и для Украины. Это будет самой надежной гарантией безопасности, которую ЕС предоставит Украине, и крупным геополитическим достижением для Европы. Членство Украины к 2030 году должно быть нашей общей целью", - сказал он.

По мнению Будриса, Украина, несмотря на жестокую российскую агрессию, выполняет свою домашнюю работу - внедряет рекомендации и реформы Европейской комиссии.

"Мы в ЕС также должны выполнить свою домашнюю работу и мобилизовать всю необходимую политическую волю", - заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что для Литвы неприемлемо, что открытие даже первой главы переговоров с Украиной до сих пор искусственно затягивается.

По мнению Будриса, процесс евроинтеграции Украины должен идти быстрее, и до конца июня необходимо открыть не менее трех глав переговоров.