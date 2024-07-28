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Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна має силу на те, щоб досягати своїх цілей у війні з Росією. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави, опубліковане на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні голова держави повідомив, що говорив із Сирським щодо "наших дій і зараз, і на найближчу перспективу". За словами президента, Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Підбиваючи підсумок Зеленський подякував всім, хто причетний до забезпечення цієї сили.

"Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує", - сказав президент.

План деокупації та візит Сирського на фронт

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю The Guardian Сирський заявив, що Київ має план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Також він сказав, що буде зроблено все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав фронт. Він особисто об'їжджав частину бригад і ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів", - уточнив Зеленський.

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