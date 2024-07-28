Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський

План деокупації та візит Сирського на фронт

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю The Guardian Сирський заявив, що Київ має план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Також він сказав, що буде зроблено все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав фронт. Він особисто об'їжджав частину бригад і ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів", - уточнив Зеленський.

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