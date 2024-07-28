Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, - Зеленский

План деоккупации и визит Сырского на фронт

Напомним, что недавно в интервью The Guardian Сырский заявил, что Киев имеет план возвращения Крыма, который остается большой военной тайной. Также он сказал, что будет сделано все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года.

Ранее президент Зеленский сообщал, что недавно Главнокомандующий ВСУ Сирский посетил фронт. Он лично объезжал часть бригад и ключевым вопросом визита стало обеспечение украинских военных.

"Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде всего дронов", - уточнил Зеленский.

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