Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський

Україна має силу на те, щоб досягати своїх цілей у війні з Росією. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави, опубліковане на сайті Офісу президента.

"Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує", - сказав президент.

У своєму зверненні голова держави повідомив, що говорив із Сирським щодо "наших дій і зараз, і на найближчу перспективу". За словами президента, Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Підбиваючи підсумок Зеленський подякував всім, хто причетний до забезпечення цієї сили.

План деокупації та візит Сирського на фронт

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю The Guardian Сирський заявив, що Київ має план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Також він сказав, що буде зроблено все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав фронт. Він особисто об'їжджав частину бригад і ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів", - уточнив Зеленський.

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