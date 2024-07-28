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Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, - Зеленский

Воскресенье 28 июля 2024 23:01
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Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украина имеет силу на то, чтобы достигать своих целей в войне с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства, опубликованное на сайте Офиса президента.

В своем обращении глава государства сообщил, что говорил с Сырским по поводу "наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу". По словам президента, Украина имеет силу, чтобы добиваться своих целей. Подводя итог, Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к обеспечению этой силы.

"Благодарен всем, кто своей силой это обеспечивает", - сказал президент.

План деоккупации и визит Сырского на фронт

Напомним, что недавно в интервью The Guardian Сырский заявил, что Киев имеет план возвращения Крыма, который остается большой военной тайной. Также он сказал, что будет сделано все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года.

Ранее президент Зеленский сообщал, что недавно Главнокомандующий ВСУ Сирский посетил фронт. Он лично объезжал часть бригад и ключевым вопросом визита стало обеспечение украинских военных.

"Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде всего дронов", - уточнил Зеленский.

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