Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, - Зеленский

Украина имеет силу на то, чтобы достигать своих целей в войне с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства, опубликованное на сайте Офиса президента.

В своем обращении глава государства сообщил, что говорил с Сырским по поводу "наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу". По словам президента, Украина имеет силу, чтобы добиваться своих целей. Подводя итог, Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к обеспечению этой силы. "Благодарен всем, кто своей силой это обеспечивает", - сказал президент.