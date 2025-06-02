UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна має право, і їй це вдалося: прем'єр Данії про удар по російських авіабазах

Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Атака на кілька російських авіабаз показує, що Київ успішно обороняється. Україна має на це право.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що у них (українців) є право на самооборону, і іноді це включає в себе дії у відповідь. Так що, схоже, вона (атака) була успішною", - сказала Фредеріксен у Вільнюсі, коли її попросили прокоментувати удар.

На зустрічі лідерів країн Північної Європи, Балтії та Східної Європи в столиці Литви Фредеріксен також заявила, що вкрай важливо зосередитися на переозброєнні Європи.

"Росія становить загрозу для всіх нас, і тому нам необхідно зміцнювати наш східний фланг... Ми повинні продовжувати домагатися припинення вогню, але водночас ми повинні робити те, що необхідно на полі бою в Україні, щоб вони дійсно могли виграти цю війну", - сказала вона.

 

 

Ліквідація дальньої російської авіації

Служба безпеки України (СБУ) провела 1 червня атаку під кодовою назвою "Операція "Павутина", яку планували понад півтора року.

Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".

Як заявив голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

"Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по міці та терористичній сутності РФ", - наголосив Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДаніяВійна в Україні