Україна має право, і їй це вдалося: прем'єр Данії про удар по російських авіабазах

Атака на кілька російських авіабаз показує, що Київ успішно обороняється. Україна має на це право.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я вважаю, що у них (українців) є право на самооборону, і іноді це включає в себе дії у відповідь. Так що, схоже, вона (атака) була успішною", - сказала Фредеріксен у Вільнюсі, коли її попросили прокоментувати удар.
На зустрічі лідерів країн Північної Європи, Балтії та Східної Європи в столиці Литви Фредеріксен також заявила, що вкрай важливо зосередитися на переозброєнні Європи.
"Росія становить загрозу для всіх нас, і тому нам необхідно зміцнювати наш східний фланг... Ми повинні продовжувати домагатися припинення вогню, але водночас ми повинні робити те, що необхідно на полі бою в Україні, щоб вони дійсно могли виграти цю війну", - сказала вона.
Служба безпеки України (СБУ) провела 1 червня атаку під кодовою назвою "Операція "Павутина", яку планували понад півтора року.
Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Як заявив голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
"Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по міці та терористичній сутності РФ", - наголосив Василь Малюк.
Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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