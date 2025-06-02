Украина имеет право, и ей это удалось: премьер Дании об ударе по российским авиабазам

"Я считаю, что у них (украинцев) есть право на самооборону, и иногда это включает в себя ответные действия. Так что, похоже, она (атака) была успешной", - сказала Фредериксен в Вильнюсе, когда ее попросили прокомментировать удар.

На встрече лидеров стран Северной Европы, Балтии и Восточной Европы в столице Литвы в Фредериксен также заявила, что крайне важно сосредоточиться на перевооружении Европы.

"Россия представляет угрозу для всех нас, и поэтому нам необходимо укреплять наш восточный фланг... Мы должны продолжать добиваться прекращения огня, но в то же время мы должны делать то, что необходимо на поле боя в Украине, чтобы они действительно могли выиграть эту войну", - сказала она.