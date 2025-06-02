Україна має право, і їй це вдалося: прем'єр Данії про удар по російських авіабазах

Атака на кілька російських авіабаз показує, що Київ успішно обороняється. Україна має на це право.

"Я вважаю, що у них (українців) є право на самооборону, і іноді це включає в себе дії у відповідь. Так що, схоже, вона (атака) була успішною", - сказала Фредеріксен у Вільнюсі, коли її попросили прокоментувати удар.

На зустрічі лідерів країн Північної Європи, Балтії та Східної Європи в столиці Литви Фредеріксен також заявила, що вкрай важливо зосередитися на переозброєнні Європи.

"Росія становить загрозу для всіх нас, і тому нам необхідно зміцнювати наш східний фланг... Ми повинні продовжувати домагатися припинення вогню, але водночас ми повинні робити те, що необхідно на полі бою в Україні, щоб вони дійсно могли виграти цю війну", - сказала вона.