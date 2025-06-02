Украина имеет право, и ей это удалось: премьер Дании об ударе по российским авиабазам
Атака на несколько российских авиабаз показывает, что Киев успешно обороняется. Украина имеет на это право.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я считаю, что у них (украинцев) есть право на самооборону, и иногда это включает в себя ответные действия. Так что, похоже, она (атака) была успешной", - сказала Фредериксен в Вильнюсе, когда ее попросили прокомментировать удар.
На встрече лидеров стран Северной Европы, Балтии и Восточной Европы в столице Литвы в Фредериксен также заявила, что крайне важно сосредоточиться на перевооружении Европы.
"Россия представляет угрозу для всех нас, и поэтому нам необходимо укреплять наш восточный фланг... Мы должны продолжать добиваться прекращения огня, но в то же время мы должны делать то, что необходимо на поле боя в Украине, чтобы они действительно могли выиграть эту войну", - сказала она.
Ликвидация дальней российской авиации
Служба безопасности Украины (СБУ) провела 1 июня атаку под кодовым названием "Операция "Паутина", которую планировали более полутора лет.
Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как заявил глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - подчеркнул Василий Малюк.
Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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