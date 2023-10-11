Україна має перемогти у зимовій битві проти терору, - Зеленський

Він переконаний, що чим сильнішою є Україна економічно, тим більш потужною вона буде у військовому сенсі. Президент зазначив, що потрібно переконатися у тому, що в України є відповідні спроможності оборонної промисловості. Тоді держава буде менш залежною від допомоги партнерів і зможе надати більше допомоги на лінії фронту.

"Ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору. Ми його можемо перемогти. І разом з тим ми будемо боротися за те, яким чином і на чиїх умовах ця війна завершиться", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна може вижити і вона виживе. Проте важливо забрати зброю із російських рук.

"Якою є сила Росії? Давайте будемо чесними. Лише те, що вона може нищити життя. Росія більше не може робити нічого. Чи є вона донором безпеки? Ні. Чи є вона підтримуючою стороною розвитку? Ні. Чи є вона політичним гравцем? Ні. Чи має вона економічний вплив? Ні. Але вона, тим не менш, є терористом. І це єдина річ. Це загроза для України і багатьох інших держав. Нам потрібно забрати цей інструмент терору із рук Російської Федерації", - сказав він.

Президент зазначив, що відповідь на російський терор - це протиповітряна оборона та інші види озброєнь на допомогу Україні.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою росіяни не зможуть залишити українців без світла. Проте військові попереджають, що загарбники можуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.

У Повітряних силах зазначили, що цієї зими сили ППО зосередяться на захисті енергетичного сектора України, стратегічних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури держави.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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