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Україна має отримати озброєння до того, як Росія перехопить ініціативу, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери мають передати Україні усе необхідне озброєння до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

Столтенберг запевнив, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Генсек НАТО також додав, що російський диктатор Володимир Путін "не готується до миру. Він починає нові наступи".

"Ключові засоби, такі як боєприпаси та запчастини, мають надійти в Україну, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - сказав він.

Генсек НАТО також зазначив, що союзники ведуть "гонку матеріально-технічного забезпечення" з Росією. Столтенберг повідомив, що Альянс планує збільшити свої цілі щодо запасів боєприпасів, які виснажуються через війну в Україні.

Нагадаємо, що НАТО хоче попросити своїх членів збільшити запаси боєприпасів.

До того ж, РБК-Україна аналізувало, яким може бути новий наступ Росії і до чого він призведе.

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