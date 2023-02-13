Якби Європа боролася з РФ, снаряди закінчилися б за кілька днів: НАТО хоче збільшити запаси

НАТО планує попросити своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені через війну Росії проти України та постачання зброї Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення Росії, багато країн НАТО не досягли цільових показників Альянсу щодо накопичення запасів, оскільки офіційні особи вважали, що війни на виснаження з великомасштабними артилерійськими залишилися в минулому.

При цьому темпи постачання боєприпасів в Україну, де військові щодня випускають до 10 тисяч артилерійських снарядів, виснажили західні запаси та оголили проломи в ефективності, швидкості та роботі ланцюжків постачання.

"Якби Європа боролася з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів", - сказав європейський дипломат.

Офіційний представник НАТО на умовах анонімності повідомив, що Альянс щойно завершив позачергове обстеження запасів боєприпасів, що залишилися. За його словами, союзники здебільшого не виконували цілі з виробництва боєприпасів, яке ставило НАТО. А тепер запаси стали ще меншими через війну в Україні, що робить ймовірним підвищення цільового рівня запасів боєприпасів своїх членів.

"Я не обов'язково думаю, що протягом наступного року рівень наших запасів значно зросте. Будь-які додаткові запаси, які ми матимемо, будуть спрямовані в Україну", - зазначив представник НАТО.

Як повідомлялося раніше, "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

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