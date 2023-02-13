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Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции.

Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Генсек НАТО добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не готовится к миру. Он начинает новые наступления".

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал он.

Генсек НАТО также отметил, что союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией. Столтенберг сообщил, что Альянс планирует увеличить свои цели по запасам боеприпасов, которые истощаются из-за войны в Украине.

Напомним, что НАТО хочет попросить своих членов увеличить запасы боеприпасов.

К тому же, РБК-Украина анализировало, каким может быть новое наступление России и к чему оно приведет.

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