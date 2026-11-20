Армія України "надзвичайно розвинулася" з початку повномасштабної війни і зараз є однією з найкращих у світі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.

Зокрема, зять президента США визнав, що нинішня Україна - зовсім не та, на яку напала Росія у 2022 році.

"Очевидно, сьогодні Україна - це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі", - сказав Кушнер.

Заява спецпредставника США пролунала на тлі міжнародних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції, Британії та України виступили із закликом до Росії погодитися на запровадження енергетичного перемир'я на весь зимовий період.