Україна має одну з найкращих армій у світі, - Кушнер
Армія України "надзвичайно розвинулася" з початку повномасштабної війни і зараз є однією з найкращих у світі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.
Зокрема, зять президента США визнав, що нинішня Україна - зовсім не та, на яку напала Росія у 2022 році.
"Очевидно, сьогодні Україна - це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі", - сказав Кушнер.
Заява спецпредставника США пролунала на тлі міжнародних переговорів щодо завершення війни в Україні.
Нагадаємо, лідери Німеччини, Франції, Британії та України виступили із закликом до Росії погодитися на запровадження енергетичного перемир'я на весь зимовий період.
Крім того, на пресконференції в Берліні Кушнер заявив, що Росія нібито погоджується на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.
За його словами, американським переговірникам вдалося суттєво просунутися в цьому питанні. Водночас Москва не підтверджувала цю інформацію.