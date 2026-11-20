Армия Украины "чрезвычайно развилась" с начала полномасштабной войны и сейчас является одной из лучших в мире.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.

В частности, зять президента США признал, что нынешняя Украина - совсем не та, на которую напала Россия в 2022 году.

"Очевидно, сегодня Украина - это уже совсем другая Украина, чем та, на которую напали в свое время. Она очень развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире", - сказал Кушнер.

Заявление спецпредставителя США прозвучало на фоне международных переговоров по завершению войны в Украине.

Напомним, лидеры Германии, Франции, Британии и Украины выступили с призывом к России согласиться на введение энергетического перемирия на весь зимний период.