Украина имеет одну из лучших армий в мире, - Кушнер
Армия Украины "чрезвычайно развилась" с начала полномасштабной войны и сейчас является одной из лучших в мире.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.
В частности, зять президента США признал, что нынешняя Украина - совсем не та, на которую напала Россия в 2022 году.
"Очевидно, сегодня Украина - это уже совсем другая Украина, чем та, на которую напали в свое время. Она очень развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире", - сказал Кушнер.
Заявление спецпредставителя США прозвучало на фоне международных переговоров по завершению войны в Украине.
Напомним, лидеры Германии, Франции, Британии и Украины выступили с призывом к России согласиться на введение энергетического перемирия на весь зимний период.
Кроме того, на пресс-конференции в Берлине Кушнер заявил, что Россия якобы соглашается на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.
По его словам, американским переговорщикам удалось существенно продвинуться в этом вопросе. В то же время Москва не подтверждала эту информацию.