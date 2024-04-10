Україна має намір повернути всю територію, але не тільки зброєю, - Зеленський

На питання журналіста, щодо ймовірності повернення всіх захоплених територій Зеленський наголосив, що Україна й надалі має намір повернути всі свої території.

"У цьому полягає мета. У цьому полягає справедливість. Повернути всі наші території. Не кажу, що всю територію зі зброєю, як я вже казав вам. Думаю, це довгий шлях. Не хочу здаватися надто оптимістичним, але зараз буду реалістом", - сказав президент.

Він пояснив, що якщо головна мета - зберегти незалежність України, демократичну Україну, як частину Європи, як майбутнього члена ЄС.

"Якщо ми хочемо зберегти це, нам потрібно повернути нашу незалежність. Йдеться не лише про територію. Потрібно створити умови, щоб люди могли повернутися назад. Це значить, що всі інвестори та світовий бізнес мають вірити в Україну, у її майбутнє. Це означає відсутність будь-якого замороженого конфлікту", - підкреслив глава держави.

Після цього журналіст запитав у президента, чи дійсно він вірить в можливість повернення Донбасу, Луганська та Криму після "невдалого тогорічного контрнаступу". На що Зеленський відповів, що Україна не планує повертати всі свої території зі зброєю.

"Передусім ми не програли, а контрнаступальні дії на землі минулого року були не такі вдалі. Так, ми не отримали результату, якого ми хотіли. І ви тут маєте рацію. Там причин багато є: і наші причини - так і є, - але й недоукомплектованість наших бригад - також причина. Третя причина - росіяни знали, куди ми підемо. Абсолютно. Чому вони знали, звідки вся ця інформація - не можу вам сказати. Історія в будь-якому випадку розбереться", - підсумував президент.

Зеленський також зазначив, що під час торішнього контрнаступу Україна також мала й позитивні моменти.

"Є й позитив - те, що ми зробили в Чорному морі. Це був позитив, і ця праця в Чорному морі була вдала. Ми побудували зерновий коридор, альтернативний, і знищили багато флоту Російської Федерації. Чи це великий успіх - усе це? Ні, з одного боку, а з іншого боку, те, що в принципі Україна вистояла, - це великий успіх. І тому, як відповісти вам на запитання, чи зможемо відвоювати всю територію? Гібридна війна й гібридна перемога. Це не значить, що тільки зі зброєю в руках треба повертати території", - підкреслив глава держави.