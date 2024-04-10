Украина намерена вернуть всю территорию, но не только оружием, - Зеленский

На вопрос журналиста, о вероятности возвращения всех захваченных территорий Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем намерена вернуть все свои территории.

"В этом заключается цель. В этом заключается справедливость. Вернуть все наши территории. Не говорю, что всю территорию с оружием, как я уже говорил вам. Думаю, это долгий путь. Не хочу казаться слишком оптимистичным, но сейчас буду реалистом", - сказал президент.

Он пояснил, что если главная цель - сохранить независимость Украины, демократическую Украину, как часть Европы, как будущего члена ЕС.

"Если мы хотим сохранить это, нам нужно вернуть нашу независимость. Речь идет не только о территории. Нужно создать условия, чтобы люди могли вернуться обратно. Это значит, что все инвесторы и мировой бизнес должны верить в Украину, в ее будущее. Это означает отсутствие любого замороженного конфликта", - подчеркнул глава государства.

После этого журналист спросил у президента, действительно ли он верит в возможность возвращения Донбасса, Луганска и Крыма после "неудачного прошлогоднего контрнаступления". На что Зеленский ответил, что Украина не планирует возвращать все свои территории с оружием.

"Прежде всего мы не проиграли, а контрнаступательные действия на земле в прошлом году были не такие удачные. Да, мы не получили результата, которого мы хотели. И вы здесь правы. Там причин много: и наши причины - так и есть, - но и недоукомплектованность наших бригад - тоже причина. Третья причина - россияне знали, куда мы пойдем. Абсолютно. Почему они знали, откуда вся эта информация - не могу вам сказать. История в любом случае разберется", - подытожил президент.

Зеленский также отметил, что во время прошлогоднего контрнаступления Украина также имела и положительные моменты.

"Есть и позитив - то, что мы сделали в Черном море. Это был позитив, и эта работа в Черном море была удачной. Мы построили зерновой коридор, альтернативный, и уничтожили много флота Российской Федерации. Это большой успех - все это? Нет, с одной стороны, а с другой стороны, то, что в принципе Украина выстояла, - это большой успех. И поэтому, как ответить вам на вопрос, сможем ли мы отвоевать всю территорию? Гибридная война и гибридная победа. Это не значит, что только с оружием в руках надо возвращать территории", - подчеркнул глава государства.