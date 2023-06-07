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Україна має можливості для звільнення своєї території, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в ефірі CNAS.

Він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тож ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться.

"Що ми знаємо, так це те, що (Україні - ред.) надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників... Вони поставлені на місце, щоб вони могли мати можливості, необхідні для звільнення більшої території", - сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що Україна показала, що може відкидати російські сили, згадавши про звільнення Київської, Харківської та Херсонської областей.

Столтенберг також додав, що союзники мають посилювати позиції Україні на фронті, щоб держава повернула свою незалежність, а Путін програв у війні.

Контрнаступ України

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися до 1600 метрів.

Окрім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

Втім сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські війська ще не розпочали контрнаступ.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України