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Україна не має фактів передачі Китаєм зброї Росії, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна поки не має жодних доказів про те, що Китай надав Російській Федерації летальну зброю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Під час брифінгу, що відбувся після ухвалення українською резолюції щодо миру на Генеральній Асамблеї ООН, журналісти запитали Кулебу про можливість надання Китаєм Росії летальної зброї. Він відповів, що українській стороні не відомі жодні факти про це питання, проте, якщо будуть такі докази, вони будуть ретельно вивчені.

"Але думаю, для будь-якої країни надавати росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ також зазначив, що наразі Китай підтримує принцип територіальної цілісності України і Статут ООН.

Нагадаємо, що НАТО помітило ознаки того, що Китай, можливо, планує надіслати зброю Росії для допомоги у її війні проти України.

Китай, у свою чергу, заперечує наміри постачати озброєння Росії.

Додамо, США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

Проте Der Spiegel повідомляє, що Росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе і передачі їх РФ.

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Російська ФедераціяКитайДмитро Кулеба