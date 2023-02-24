Україна не має фактів передачі Китаєм зброї Росії, - Кулеба

Україна поки не має жодних доказів про те, що Китай надав Російській Федерації летальну зброю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Під час брифінгу, що відбувся після ухвалення українською резолюції щодо миру на Генеральній Асамблеї ООН, журналісти запитали Кулебу про можливість надання Китаєм Росії летальної зброї. Він відповів, що українській стороні не відомі жодні факти про це питання, проте, якщо будуть такі докази, вони будуть ретельно вивчені.

"Але думаю, для будь-якої країни надавати росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ також зазначив, що наразі Китай підтримує принцип територіальної цілісності України і Статут ООН.