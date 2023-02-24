RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Украины нет фактов передачи Китаем оружия России, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У Украины пока нет никаких доказательств о том, что Китай предоставил Российской Федерации летальное оружие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В ходе брифинга, состоявшегося после принятия украинской резолюции о мире на Генеральной Ассамблее ООН, журналисты спросили Кулебу о возможности предоставления Китаем России летального оружия. Он ответил, что украинская сторона не имеет никаких фактов об этом вопросе, однако, если будут такие доказательства, они будут тщательно изучены.

"Но думаю, для любой страны предоставлять России оружие было бы огромной ошибкой, потому что это означало бы способствовать агрессии и грубому нарушению Устава ООН", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел также отметил, что в настоящее время Китай поддерживает принцип территориальной целостности Украины и Устав ООН.

Напомним, что НАТО заметило признаки того, что Китай, возможно, планирует послать оружие России для помощи в ее войне против Украины.

Китай, в свою очередь, отрицает намерения поставлять вооружение России.

Добавим,США пока не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России . Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.

Однако Der Spiegel сообщает, что Россия ведет переговоры с Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайским производителем беспилотников, по массовому производству дронов-камикадзе и передаче их РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайДмитрий Кулеба