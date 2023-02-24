У Украины нет фактов передачи Китаем оружия России, - Кулеба

У Украины пока нет никаких доказательств о том, что Китай предоставил Российской Федерации летальное оружие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В ходе брифинга, состоявшегося после принятия украинской резолюции о мире на Генеральной Ассамблее ООН, журналисты спросили Кулебу о возможности предоставления Китаем России летального оружия. Он ответил, что украинская сторона не имеет никаких фактов об этом вопросе, однако, если будут такие доказательства, они будут тщательно изучены.

"Но думаю, для любой страны предоставлять России оружие было бы огромной ошибкой, потому что это означало бы способствовать агрессии и грубому нарушению Устава ООН", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел также отметил, что в настоящее время Китай поддерживает принцип территориальной целостности Украины и Устав ООН.