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Україна має дрони, які здатні долітати до Сибіру, - The Economist

Ілюстративне фото: Україна почала виробляти дрони, які долітають до Сибіру (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів. 

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати і вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів - вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні. 

"Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм", - пише видання.

Дрони та РЕБ українського виробництва

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна почала виробляти десятки дронів. Мова не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Зокрема, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також українські військові змогли розробити та успішно випробувати дрони-камікадзе, подібні до російських "Ланцетів".

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

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Війна в УкраїніАтака дронів