Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров

За його словами, цьогоріч виробництво дронів дальньої дії вдалось збільшити вдесятеро порівняно з минулим роком.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км", - розповів Федоров.

Міністр вважає, що саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни. Однак наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

Більш детально про те, чи може мільйон безпілотників вплинути на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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