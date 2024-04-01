Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров

Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью Welt.
По его словам, в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом.
"Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км", – рассказал Федоров.
Министр считает, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны. Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне – на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.
При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".
Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.
Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.
Более подробно о том, может ли миллион беспилотников повлиять на ход войны – в материале РБК-Украина.
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